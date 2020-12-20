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Пандемия: в США объяснили резкое увеличение суточного количества новых случаев COVID-19

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 декабря. УНН. Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США скорректировали свою систему подсчета подтвержденных и потенциальных случаев заражения коронавирусом в стране за сутки. Новые оценки представлены в субботу, пишет УНН.

Пандемия: в США объяснили резкое увеличение суточного количества новых случаев COVID-19

Согласно этим данным, общее количество указанных случаев выросло за последние сутки на 403 359, до 17 391 270 с начала пандемии. Резкое повышение показателя объясняется тем, что в ЦКПЗ при расчетах стали учитывать новые сведения, поступающие из штата Техас.

Как пояснили представители центров, “18 декабря Техас начал предоставлять информацию о возможных случаях (заражения коронавирусом)”. Ранее при вычислении общего количества учитывались только поступавшие из Техаса данные о подтвержденных случаях заражения. Власти штатов самостоятельно решают, какие именно сведения предоставлять ЦКПЗ. Информацию о потенциальных случаях распространяют не все штаты.

Предоставленные Техасом данные включают сведения о 171 505 новых возможных случаях заражения. Как отмечается на сайте ЦКПЗ, без этих поступивших из штата новых сведений о потенциальных случаях заражения общий показатель увеличился бы на 231 854 за последние сутки.

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