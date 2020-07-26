Пандемія: у Бразилії за добу зафіксували понад 50 тисяч нових хворих COVID-19, загалом - майже 2 млн 400 тисяч

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КИЇВ. 26 липня. УНН. Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у Бразилії збільшилася за добу більш ніж на 51 тисяч, померли ще понад 1,2 тисячі осіб, повідомляє Міністерство охорони здоров’я країни, передає УНН.

За даними міністерства охорони здоров’я, медики в Бразилії за останні 24 години зареєстрували 51 147 нових випадків захворювання та 1 211 смертей.

Днем раніше ці показники становили 55 891 і 1 156 відповідно. За весь час поширення інфекції в Бразилії виявили 2 394 513 випадків зараження, 86 449 пацієнтів з підтвердженим COVID-19 померли.

Відзначається, що після зараження одужали понад 1,6 мільйона чоловік.

Додамо, що згідно з даними телеканалу Globo в країні — 2 394 434 інфікованих, 84 496 з них — загинули. За даними ВООЗ — в Бразилії 2 287 475 хворих, з них — 84 082 загинули.

Всесвітня організація охорони здоров’я 11 березня оголосила спалах нової коронавырусної інфекції COVID-19 пандемією. За останніми даними ВООЗ, в світі виявлені вже більше 15,5 мільйона випадків зараження, понад 635 тисяч людей померли.

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