Пандемія: Степанов розповів, що означатиме перехід України до "жовтого" сценарію
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Україна перейшла з "зеленого" до "жовтого" сценарію через зростання кількості хворих та госпіталізованих. У "жовтому рівні" забороняється відвідувати заклади, де є люди похилого віку. Про це він заявив в ефірі одного із телеканалів, передає УНН.
Відповідаючи на запитання, що означатиме перехід України з "зеленого" у "жовтий" сценарій, Степанов сказав: "Ми говоримо про те, що ми побачили збільшення хворих, ми відслідковуємо більше місяця зростання кількості захворівших, зростання кількості по госпіталізації. Нас це насторожує".
За його словами, якщо говорити про "жовтий" рівень – то це попереджувальний.
"Забороняється відвідування спеціальних закладів, де є люди похилого віку",- сказав Степанов.
За його словами, залишаються правила щодо використання масок у громадських місцях та користування антисептиками.
Нагадаємо, як повідомили у МОЗ, Україна місяць тому йшла за "зеленим" сценарієм по прогнозам розповсюдження коронавірусної хвороби, наразі наш сценарій "жовтий" - орієнтовно очікують на 4 тисячі летальних випадків.