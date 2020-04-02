Пандемія коронавірусу: в Іспанії від COVID-19 за добу померли майже тисячу осіб, понад 10 тисяч загалом, 110 тисяч - хворі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Кількість жертв пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 в Іспанії склала за останню добу — 950 осіб, абсолютний добовий рекорд у країні за час спалаху, загалом загинули понад 10 тисяч осіб. Про це свідчать офіційні дані іспанського Міністерства охорони здоров’я, зазначає УНН з посиланням також на видання El Pais.
Загальна кількість тих, хто заразився коронавірусом, вже сягнула більше 110 тисяч чоловік, в тому числі за останню добу виявили понад 8 102 нових випадків інфікування.
З початку епідемії померли 10 003 людини (в тому числі за добу — 950), а 26 743 повністю одужали. У відділеннях інтенсивної терапії перебувають 6 092 осіб.
Найбільша кількість інфікованих — в Мадриді (32,1 тисячі осіб) і Каталонія (21,8 тисяч). Багато хворих також в Країні Басків, Андалузії, Кастилії-Леон, Кастилії-Ла-Манча, Валенсії. Найменше — в африканських містах Сеута (55 випадків) і Мелілья.
Статистика Міністерства охорони здоров’я Іспанії, станом на 2 квітня:
Datos sobre #Coronavirus en España, desde el primer caso inicial, actualizados a día 2 de abril:
Confirmados 110.238
En UCI 6.092
Fallecidos 10.003
Curados 26.743
Toda la información en @sanidadgob y en: https://t.co/rK1snx3Ai4#COVID19 #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/8t4f3BHTLH
Брифінг щодо ситуації з COVID-19 в Іспанії:
Спеціальна лікарня для інфікованих COVID-19 у Мадриді:
Підготовка нового госпіталю для інфікованих COVID-19: