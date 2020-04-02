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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Пандемия коронавируса: в Испании от COVID-19 в сутки умерли почти тысячу человек, более 10 тысяч в общем, 110 тысяч - больны

Пандемия коронавируса: в Испании от COVID-19 в сутки умерли почти тысячу человек, более 10 тысяч в общем, 110 тысяч - больны

Киев  •  УНН

 • 16471 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Число жертв пандемии коронавирусной болезни COVID-19 в Испании составило за последние сутки — 950 человек, абсолютный суточный рекорд в стране за время вспышки, в общем погибли более 10 тысяч человек. Об этом свидетельствуют официальные данные испанского Министерства здравоохранения, отмечает УНН со ссылкой также на издание El Pais.

Общее количество заразившихся коронавирусом, уже достигла более 110 тысяч человек, в том числе за последние сутки обнаружили более 8 102 новых случаев инфицирования.

С начала эпидемии умерли 10 003 человека (в том числе за сутки — 950), а 26 743 полностью выздоровели. В отделениях интенсивной терапии находятся 6 092 человек.

Наибольшее количество инфицированных — в Мадриде (32,1 тысячи человек) и Каталония (21,8 тысяч). Много инфицированных также в Стране Басков, Андалусии, Кастилии-Леон, Кастилии-Ла-Манча, Валенсии. Меньше всего — в африканских городах Сеута (55 случаев) и Мелилья.

Статистика Министерства здравоохранения Испании, по состоянию на 2 апреля:

Datos sobre #Coronavirus en España, desde el primer caso inicial, actualizados a día 2 de abril:

Confirmados 110.238
En UCI 6.092
Fallecidos 10.003
Curados 26.743

Toda la información en @sanidadgob y en: https://t.co/rK1snx3Ai4 # COVID19 #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/8t4f3BHTLH

— Salud Pública (@SaludPublicaEs) April 2, 2020

Брифинг касательно ситуации с COVID-19 в Испании:

Специальная больница для инфицированных COVID-19 в Мадриде:

Подготовка нового госпиталя для инфицированных COVID-19:

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