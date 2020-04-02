Пандемия коронавируса: в Испании от COVID-19 в сутки умерли почти тысячу человек, более 10 тысяч в общем, 110 тысяч - больны

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Число жертв пандемии коронавирусной болезни COVID-19 в Испании составило за последние сутки — 950 человек, абсолютный суточный рекорд в стране за время вспышки, в общем погибли более 10 тысяч человек. Об этом свидетельствуют официальные данные испанского Министерства здравоохранения, отмечает УНН со ссылкой также на издание El Pais.