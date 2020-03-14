Пандемія коронавірусу: УГКЦ проведе недільну літургію онлайн
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Українська Греко-Католицька Церква для своїх вірян транслюватиме недільну літургію з Патраршого собору онлайн, повідомляє УНН.
“Зважаючи на пандемію коронавірусу та заходи і рішення урядів різних країн задля запобігання його поширенню, в Українській Греко-Католицькій Церкві повідомляють вірних Церкви та усіх зацікавлених осіб про можливість у неділю молитися Літургію онлайн. Трансляція відбуватиметься з Патріаршого собору Воскресіння Христового у Києві. Вона розпочнеться об 11.00”, — йдеться у повідомленні УГКЦ.
Літургію транслюватиме церковне “Живе телебачення” в мережі інтернет.
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