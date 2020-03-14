Пандемия коронавируса: УГКЦ проведет воскресную литургию онлайн
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Украинская Греко-Католическая Церковь для своих прихожан будет транслировать воскресную литургию из Патраршого собора онлайн, сообщает УНН.
"Учитывая пандемию коронавируса и меры и решения правительств разных стран для предотвращения его распространения, в Украинской Греко-Католической Церкви сообщают верных Церкви и всех заинтересованных лиц о возможности в воскресенье молиться Литургию онлайн. Трансляция будет проходить из Патриаршего собора Воскресения Христова в Киеве. Она начнется в 11.00", - говорится в сообщении УГКЦ.
Литургию будет транслировать церковное "Живое телевидение" в сети интернет.
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