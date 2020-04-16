Пандемія коронавірусу: рекордна добова смертність від COVID-19 у Німеччині, 3 569 жертв загалом, 130 тисяч хворих
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Кількість заражених коронавірусом у Німеччині досягла 130 450 осіб, повідомляє Інститут Роберта Коха, зазначає УНН з посиланням на відповідну публікацію.
За добу зафіксовано 2 866 нових випадків захворювання. Кількість померлих зросла на 315 людей, що склало рекордний показник для країни за час пандемії і тепер становить 3 569 осіб.
Найбільше хворих зареєстровано в Баварії (35 142), Північній Рейн — Вестфалії (26 383), Баден-Вюртемберзі (25 881). У Берліні відзначено 4 848 випадків захворювання.
Інститут Роберта Коха веде статистику захворюваності по країні, але його дані публікуються раз на добу і відрізняються від даних ЗМІ, які ведуть свій підрахунок. Керівництво інституту пояснило ці розбіжності “тимчасовим багом” і необхідністю зводити воєдино офіційні звіти регіональних відомств.
Як зазначив раніше Крістіан Дростен, який очолює відділення вірусології в знаменитій берлінській клініці Шаріте, він же — один з головних медичних консультантів уряду Німеччини, в інтерв’ю виданню Die Zeit — в Німеччині вдалося розпізнати спалах на дуже ранньому етапі: на дві-три тижні раніше, ніж у деяких сусідніх країнах. Це вдалося завдяки масштабній діагностиці.
Зазначимо, що вчора канцлерка Німеччини Ангела Меркель на прес-конференції представила концепцію виходу країни з режиму ізоляції, викликаного пандемією коронавірусу. Влада відстежуватиме ситуацію і кожні два тижні в разі необхідності коригуватиме стратегію.
Заява канцлерки ФРН Ангели Меркель щодо ситуації з COVID-19, 15 квітня: