Пандемія коронавірусу обвалила трансферну вартість футболістів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Авторитетний портал Transfermarkt знизив вартість футболістів, в тому числі і українських у зв'язку з пандемією коронавірусу, передає УНН з посиланням на Transfermarkt.
Лідери збірної України Олександр Зінченко та Віктор Циганков втратили 6 і 4 млн євро відповідно. Наразі вартість Зінченка становить 24 млн, а Циганкова - 16.
Далі серед українських найдорожчих футболістів йде Руслан Маліновський – 11 млн (- 3), Андрій Ярмоленко – 9,5 (-2,5) і Роман Яремчук – 9,5 (-2,5).
Додамо, що найдорожчим футболістом є Кіліан Мбаппе з "ПСЖ". Його ціна впала на 20 млн – 180.