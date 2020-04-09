Пандемия коронавируса обвалила трансферную стоимость футболистов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Авторитетный портал Transfermarkt снизил стоимость футболистов, в том числе, и украинских в связи с пандемией коронавируса, передает УНН со ссылкой на Transfermarkt.
Лидеры сборной Украины Александр Зинченко и Виктор Цыганков потеряли 6 и 4 млн евро соответственно. Сейчас стоимость Зинченко составляет 24 млн, а Цыганкова - 16.
Далее среди украинских дорогих футболистов идет Руслан Малиновский - 11 млн (- 3), Андрей Ярмоленко - 9,5 (-2,5) и Роман Яремчук - 9,5 (-2,5).
Добавим, что самым дорогим футболистом является Килиан Мбаппе из "ПСЖ". Его цена упала на 20 млн - 180.