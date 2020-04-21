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Пандемія коронавірусу: хокеїст команди Лукашенко інфікувався COVID-19

Київ • УНН

 • 11975 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Гравець хокейного клубу президента Білорусі, колишній нападник мінського “Динамо” Дмитро Мелешко захворів коронавірусною інфекцією. Першим про це повідомив Telegram-канал NEXTA, передає УНН з посиланням також на місцеві ЗМІ.

Мелешко госпіталізований з діагнозом “пневмонія”, його тест на COVID-19 дав позитивний результат, повідомила ЗМІ прес-секретар президента Білорусі Наталя Ейсмонт.

Сам Дмитро Мелешко за кілька годин до цього повідомив, що у нього не коронавірус, а “просто легка застуда”. Хокеїст відзначав, що самоізолювався.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко не збирається самоізолюватись або здавати тест на COVID-19, оскільки Мелешко останнім часом з ним не контактував, додала Ейсмонт.

У Білорусі, незважаючи на пандемію COVID-19, продовжують проводити спортивні заходи. Так, це єдина країна Європи, де проходить футбольний чемпіонат. Крім того, 11 квітня в Мінську завершився аматорський турнір з хокею, який виграла команда Олександра Лукашенка. Як зазначило видання TUT.BY, фінальна гра пройшла при глядачах.

Всесвітня організація охорони здоров’я після відвідування Білорусі рекомендувала владі країни скасувати будь-які масові заходи, в тому числі спортивні, релігійні та культурні, а школярів і студентів перевести на дистанційне навчання.

Станом на 20 квітня в Білорусі коронавірус виявили у 6 264 осіб, померла 51 людина, ще 514 осіб одужали.

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