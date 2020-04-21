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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Пандемия коронавируса: хоккеист команды Лукашенко инфицировался COVID-19

Пандемия коронавируса: хоккеист команды Лукашенко инфицировался COVID-19

Киев  •  УНН

 • 11972 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Игрок хоккейного клуба президента Беларуси, бывший нападающий минского “Динамо” Дмитрий Мелешко заболел коронавирусной инфекцией. Первым об этом сообщил Telegram-канал NEXTA, передает УНН со ссылкой также на местные СМИ.

Мелешко госпитализирован с диагнозом “пневмония”, его тест на COVID-19 дал положительный результат, сообщила СМИ пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт.

Сам Дмитрий Мелешко за несколько часов до этого сообщил, что у него не коронавирус, а “просто легкая простуда”. Хоккеист отмечал, что самоизолировался.

Президент Беларуси Александр Лукашенко не собирается самоизолироваться или сдавать тест на COVID-19, поскольку Мелешко в последнее время с ним не контактировал, добавила Эйсмонт.

В Беларуси, несмотря на пандемию COVID-19, продолжают проводить спортивные мероприятия. Так, это единственная страна Европы, где проходит футбольный чемпионат. Кроме того, 11 апреля в Минске завершился любительский турнир по хоккею, который выиграла команда Александра Лукашенко. Как отметило издание TUT.BY, финальная игра прошла при зрителях.

Всемирная организация здравоохранения после посещения Беларуси рекомендовала властям страны отменить любые массовые мероприятия, в том числе спортивные, религиозные и культурные, а школьников и студентов перевести на дистанционное обучение.

По состоянию на 20 апреля в Беларуси коронавирус выявили у 6 264 человек, умер 51 человек, еще 514 человек выздоровели.

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