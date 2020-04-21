Пандемія коронавірусу: Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, співавтором якої стала Україна

ukru
16:58 • 33990 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

14:22 • 108045 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 188365 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 191546 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 195748 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 197262 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 173979 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 184271 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 145021 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 149960 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
 м/с
52 %
758 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
В ЄС можуть скасувати переведення годинників: що відомо про рішення

В ЄС можуть скасувати переведення годинників: що відомо про рішення

20 березня, 10:29 • 66352 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 124184 перегляди
В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

20 березня, 11:59 • 131653 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

12:56 • 109099 перегляди
Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

15:29 • 198229 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 188364 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 191544 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 195748 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 197262 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 173977 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

15:29 • 27032 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

15:08 • 6787 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

12:56 • 109099 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 124184 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 111008 перегляди
Актуальне
Пандемія коронавірусу: Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, співавтором якої стала Україна

Пандемія коронавірусу: Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, співавтором якої стала Україна

Київ • УНН

 • 13944 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію "Міжнародне співробітництво для забезпечення глобального доступу до ліків, вакцин і медичного обладнання для боротьби з COVID-19", одним зі співавторів якої стала Україна. Про це у Twitter повідомляє постійне представництво країни-ініціатора, Мексики, в ООН, передає УНН.

"Сьогодні ввечері світ "віртуально" об'єднався, прийнявши резолюцію №74/247 для забезпечення глобального доступу до ліків, вакцин і медичного обладнання для боротьби з COVID-19. Для Мексики було за честь очолити ці зусилля разом із 179 країнами-співзасновниками", - йдеться у повідомленні.

Своєю резолюцією ГА ООН визнає провідну роль, яку відіграє Всесвітня Організація охорони здоров'я у боротьбі з коронавірусом.

Крім того, згідно з резолюцією, Генасамблея просить Генерального секретаря у тісній співпраці з ВООЗ та іншими відповідними установами системи Організації Об'єднаних Націй "визначити і рекомендувати варіанти, в тому числі підходи до швидкого розширення виробництва і зміцнення ланцюжків поставок, які сприяють і забезпечать справедливий, прозорий, справедливий, ефективний і своєчасний доступ до профілактичних інструментів, лабораторних випробувань, реагентів і допоміжних матеріалів, основних медикаментів, нових діагностичних засобів, ліків і майбутніх вакцин проти COVID-19 і їх поширення", щоб зробити їх доступними для всіх.

Крім того, ГА закликає держави-члени та "інші зацікавлені сторони" негайно вжити заходів для запобігання спекуляціям і надмірним накопиченням, які можуть перешкоджати доступу до засобів для боротьби і захисту від COVID-19.

Також Генасамблея просить Генерального секретаря у співпраці з ВООЗ вжити необхідних заходів для координації і контролю за зусиллями системи Організації Об'єднаних Націй щодо заохочення та забезпечення глобального доступу до необхідних ліків, вакцин і медичного устаткування та у зв'язку з цим - розглянути питання про створення цільової групи.

Як повідомлялося в УНН, напередодні Україна перейняла від Туреччини головування у Форумі безпеки співробітництва ОБСЄ.

Наша держава буде першою, яке буде головувати у Форумі в онлайн-режимі, з урахуванням ситуації, пов'язаної з пандемією коронавірусу COVID-19.

The world came together”virtually" tonight by adopting resolution 74/247 to ensure global access to medicines, vaccines and medical equipment to deal with COVID-19. It has been an honor for Mexico to lead this effort along with 179 co-sponsoring countries #UNitedAgainstCOVID19 pic.twitter.com/GdAFarAViD

— Misión de México ONU (@MexOnu) April 21, 2020

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Здоров'яНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$234.86
Brent
$71.96
Bitcoin
$84,071.40
S&P 500
$5,657.68
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,048.46
Ethereum
$1,970.68