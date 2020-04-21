Пандемія коронавірусу: Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, співавтором якої стала Україна

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію "Міжнародне співробітництво для забезпечення глобального доступу до ліків, вакцин і медичного обладнання для боротьби з COVID-19", одним зі співавторів якої стала Україна. Про це у Twitter повідомляє постійне представництво країни-ініціатора, Мексики, в ООН, передає УНН.