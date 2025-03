Пандемія коронавірусу: Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, співавтором якої стала Україна

"Сьогодні ввечері світ "віртуально" об'єднався, прийнявши резолюцію №74/247 для забезпечення глобального доступу до ліків, вакцин і медичного обладнання для боротьби з COVID-19. Для Мексики було за честь очолити ці зусилля разом із 179 країнами-співзасновниками", - йдеться у повідомленні.

Своєю резолюцією ГА ООН визнає провідну роль, яку відіграє Всесвітня Організація охорони здоров'я у боротьбі з коронавірусом.

Крім того, згідно з резолюцією, Генасамблея просить Генерального секретаря у тісній співпраці з ВООЗ та іншими відповідними установами системи Організації Об'єднаних Націй "визначити і рекомендувати варіанти, в тому числі підходи до швидкого розширення виробництва і зміцнення ланцюжків поставок, які сприяють і забезпечать справедливий, прозорий, справедливий, ефективний і своєчасний доступ до профілактичних інструментів, лабораторних випробувань, реагентів і допоміжних матеріалів, основних медикаментів, нових діагностичних засобів, ліків і майбутніх вакцин проти COVID-19 і їх поширення", щоб зробити їх доступними для всіх.

Крім того, ГА закликає держави-члени та "інші зацікавлені сторони" негайно вжити заходів для запобігання спекуляціям і надмірним накопиченням, які можуть перешкоджати доступу до засобів для боротьби і захисту від COVID-19.

Також Генасамблея просить Генерального секретаря у співпраці з ВООЗ вжити необхідних заходів для координації і контролю за зусиллями системи Організації Об'єднаних Націй щодо заохочення та забезпечення глобального доступу до необхідних ліків, вакцин і медичного устаткування та у зв'язку з цим - розглянути питання про створення цільової групи.

