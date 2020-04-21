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Пандемия коронавируса: Генассамблея ООН приняла резолюцию, соавтором которой стала Украина

Пандемия коронавируса: Генассамблея ООН приняла резолюцию, соавтором которой стала Украина

Киев  •  УНН

 • 13918 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию "Международное сотрудничество для обеспечения глобального доступа к лекарствам, вакцинам и медицинскогму оборудованию для борьбы с COVID-19", одним из соавторов которой стала Украина. Об этом в Twitter сообщает постоянное представительство страны-инициатора, Мексики, в ООН, передает УНН.

"Сегодня вечером мир "виртуально" объединился, приняв резолюцию №74/247 для обеспечения глобального доступа к лекарствам, вакцинам и медицинскому оборудованию для борьбы с COVID-19. Для Мексики было за честь возглавить эти усилия вместе с 179 странами-соучредителями" , - говорится в сообщении.

Своей резолюцией ГА ООН признает ведущую роль, которую играет Всемирная Организация здравоохранения в борьбе с коронавирусом.

Кроме того, согласно резолюции, Генассамблея просит Генерального секретаря в тесном сотрудничестве с ВОЗ и другими соответствующими учреждениями системы Организации Объединенных Наций "определить и рекомендовать варианты, в том числе подходы к быстрому расширению производства и укреплению цепочек поставок, которые способствуют и обеспечат справедливый, прозрачный, справедливый, эффективный и своевременный доступ к профилактическим инструментам, лабораторным испытаниям, реагентам и вспомогательным материалам, основным медикаментам, новым диагностическим средствам, лекарствам и будущим вакцинам против COVID-19 и их распространению", чтобы сделать их доступными для всех.

Кроме того, ГА призывает государства-члены и другие заинтересованные стороны незамедлительно принять меры для предотвращения спекуляций и чрезмерных накоплений, которые могут препятствовать доступу к средствам для борьбы и защиты от COVID-19.

Также Генассамблея просит Генерального секретаря в сотрудничестве с ВОЗ принять необходимые меры для координации и контроля за усилиями системы Организации Объединенных Наций по поощрению и обеспечению глобального доступа к необходимым лекарствам, вакцинам и медицинскому оборудованию и в этой связи рассмотреть вопрос о создании целевой группы.

Как сообщалось в УНН, накануне Украина приняла от Турции председательство в Форуме безопасности сотрудничества ОБСЕ.

Наше государство будет первым, которое будет председательствовать в Форуме в онлайн-режиме, с учетом ситуации, связанной с пандемией коронавируса COVID-19.

The world came together "virtually" tonight by adopting resolution 74/247 to ensure global access to medicines, vaccines and medical equipment to deal with COVID-19. It has been an honor for Mexico to lead this effort along with 179 co-sponsoring countries # UNitedAgainstCOVID19 pic.twitter.com/GdAFarAViD

- Misión de México ONU (@MexOnu) April 21, 2020

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