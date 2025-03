Пандемия коронавируса: Генассамблея ООН приняла резолюцию, соавтором которой стала Украина

"Сегодня вечером мир "виртуально" объединился, приняв резолюцию №74/247 для обеспечения глобального доступа к лекарствам, вакцинам и медицинскому оборудованию для борьбы с COVID-19. Для Мексики было за честь возглавить эти усилия вместе с 179 странами-соучредителями" , - говорится в сообщении.

Своей резолюцией ГА ООН признает ведущую роль, которую играет Всемирная Организация здравоохранения в борьбе с коронавирусом.

Кроме того, согласно резолюции, Генассамблея просит Генерального секретаря в тесном сотрудничестве с ВОЗ и другими соответствующими учреждениями системы Организации Объединенных Наций "определить и рекомендовать варианты, в том числе подходы к быстрому расширению производства и укреплению цепочек поставок, которые способствуют и обеспечат справедливый, прозрачный, справедливый, эффективный и своевременный доступ к профилактическим инструментам, лабораторным испытаниям, реагентам и вспомогательным материалам, основным медикаментам, новым диагностическим средствам, лекарствам и будущим вакцинам против COVID-19 и их распространению", чтобы сделать их доступными для всех.

Кроме того, ГА призывает государства-члены и другие заинтересованные стороны незамедлительно принять меры для предотвращения спекуляций и чрезмерных накоплений, которые могут препятствовать доступу к средствам для борьбы и защиты от COVID-19.

Также Генассамблея просит Генерального секретаря в сотрудничестве с ВОЗ принять необходимые меры для координации и контроля за усилиями системы Организации Объединенных Наций по поощрению и обеспечению глобального доступа к необходимым лекарствам, вакцинам и медицинскому оборудованию и в этой связи рассмотреть вопрос о создании целевой группы.

