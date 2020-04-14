Пандемія COVID-19: в Іспанії заявляють про спад хвороби, загалом вже понад 18 тисяч жертв та 172 тисячі хворих
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Кількість жертв пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 в Іспанії склала за останню добу — 567 осіб, загалом загинули понад 18 тисяч осіб. Про це свідчать офіційні дані іспанського Міністерства охорони здоров’я, зазначає УНН з посиланням також на видання El Pais.
Загальна кількість тих, хто заразився коронавірусом, вже сягнула більше 172 тисяч людей, в тому числі за останню добу виявили 3 045 нових випадків інфікування.
З початку епідемії померли 18 056 людей (в тому числі за добу — 567, показник зріс у порівнянні з минулим днем), а 67 504 повністю одужали. Кількість людей, які перебувають на інтенсивній терапії МОЗ Іспанії перестав публікувати, оскільки не всі автономні громади повідомили однакові цифри.
Найбільша кількість інфікованих — в Мадриді (48 тисяч осіб) і Каталонія (понад 35 тисяч). Багато інфікованих також в Країні Басків, Андалузії, Кастилії-Леон, Кастилії-Ла-Манча, Валенсії. Найменше — в африканських містах Сеута (96 випадків) і Мелілья (101 випадок).
Міністр охорони здоров’я королівства Сальвадор Ілла заявив напередодні, як передає мадридське видання La Razon, що на території Іспанії пройшов пік COVID-19. Він також підкреслив, що зростання числа пацієнтів, які одужали, склало 6 відсотків, а також той факт, що число смертей зросло лише на 3%.
“Це дані, які дозволяють нам підтвердити, що ми вже пройшли першу фазу епідемії, досягнувши піку”, — підкреслив він, подякувавши іспанським громадянам за дотримання заходів обмеження.
Статистика Міністерства охорони здоров’я Іспанії, станом на 14 квітня:
Datos sobre #Coronavirus en España, desde el primer caso inicial, actualizados a día 14 de abril:
Confirmados 172.541
Fallecidos 18.056
Curados 67.504
Toda la información en @sanidadgob y en: https://t.co/GH8nqIFQ4l#COVID19 #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/YC5Yp2lKwZ
Брифінг щодо ситуації з COVID-19 в Іспанії:
Польовий госпіталь для інфікованих COVID-19 у Мадриді:
Роздача захисних масок у Барселоні: