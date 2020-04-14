Пандемия COVID-19: в Испании заявляют о спаде болезни, в общем уже более 18 тысяч жертв и 172 тысяч больных
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Число жертв пандемии коронавирусной болезни COVID-19 в Испании составила за последние сутки — 567 человек, в общем погибли более 18 тысяч человек. Об этом свидетельствуют официальные данные испанского Министерства здравоохранения, отмечает УНН со ссылкой также на издание El Pais.
Общее количество заразившихся коронавируса, уже достигла более 172 тысяч человек в том числе за последние сутки обнаружили 3 045 новых случаев инфицирования.
С начала эпидемии умерли 18 056 человек (в том числе за сутки — 567, показатель вырос по сравнению с прошлым днем), а 67 504 полностью выздоровели. Количество людей, находящихся на интенсивной терапии МЗ Испании перестал публиковать, поскольку не все автономные общины сообщили одинаковые цифры.
Наибольшее количество инфицированных — в Мадриде (48 тысяч человек) и Каталония (более 35 тысяч). Многие инфицированных также в Стране Басков, Андалусии, Кастилии-Леон, Кастилии-Ла-Манча, Валенсии. Меньше всего — в африканских городах Сеута (96 случаев) и Мелилья (101 случай).
Министр здравоохранения королевства Сальвадор Илла заявил накануне, как передает мадридское издание La Razon, что на территории Испании прошел пик COVID-19. Он также подчеркнул, что рост числа пациентов, выздоровели, составило 6 процентов, а также тот факт, что число смертей возросло лишь на 3%.
“Это данные, которые позволяют нам подтвердить, что мы уже прошли первую фазу эпидемии, достигнув пика”, — подчеркнул он, поблагодарив испанских граждан за соблюдение мер ограничения.
Статистика Министерства здравоохранения Испании, по состоянию на 14 апреля:
Datos sobre #Coronavirus en España, desde el primer caso inicial, actualizados a día 14 de abril:
Confirmados 172.541
Fallecidos 18.056
Curados 67.504
Toda la información en @sanidadgob y en: https://t.co/GH8nqIFQ4l # COVID19 #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/YC5Yp2lKwZ
Брифинг касательно ситуации с COVID-19 в Испании:
Полевой госпиталь для инфицированных COVID-19 в Мадриде:
Раздача защитных масок в Барселоне: