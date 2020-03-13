Пандемія COVID-19: китайські медики опублікували результати дослідження симптомів інфекції у дітей

ukru
04:30 • 15060 перегляди

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

20 березня, 16:58 • 100109 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 156719 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 253246 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 254838 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 252027 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 233745 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 202790 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 185981 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 146199 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+2°
1.8 м/с
65 %
757 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
У Запорізькій області пролунали вибухи - ОВА

У Запорізькій області пролунали вибухи - ОВА

20 березня, 19:43 • 28573 перегляди
Ворожа атака на Кропивницький: 14 людей звернулися до лікарів, серед них 7 дітей

Ворожа атака на Кропивницький: 14 людей звернулися до лікарів, серед них 7 дітей

20 березня, 19:47 • 25884 перегляди
Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

20 березня, 19:57 • 47350 перегляди
Одеса під атакою дронів, лунають вибухи

Одеса під атакою дронів, лунають вибухи

20 березня, 20:08 • 36857 перегляди
Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

03:31 • 34379 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 253240 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 254832 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 252024 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 233742 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 202789 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 82829 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 31406 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 141079 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 154529 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 113836 перегляди
Актуальне
Пандемія COVID-19: китайські медики опублікували результати дослідження симптомів інфекції у дітей

Пандемія COVID-19: китайські медики опублікували результати дослідження симптомів інфекції у дітей

Київ • УНН

 • 23998 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. Китайські медики і молекулярні біологи з’ясували, що зараження коронавірусів нового типу не викликає у дітей важкої пневмонії, проте вірус довгий час присутній у відходах їх життєдіяльності. Результати спостережень опублікував науковий журнал Nature Medicine, зазначає УНН.

“Клінічні симптоми хвороби, яку викликає новий коронавірус (COVID-19), у дорослих добре відомі, проте поки ніхто не задокументував те, як розвивається інфекція у дітей. У порівнянні з дорослими хвороба у них протікає в більш м’якій формі. Зокрема, на знімках їх легких немає характерних розпізнавальних рис пневмонії, що через що інфекцію набагато складніше діагностувати”, — пишуть дослідники.

Китайські вчені з Медичного університету Гуанчжоу і Науково-технологічного університету Макао прийшли до такого висновку, вивчивши десять випадків розвитку коронавірусної інфекції у дітей, родичі або знайомі яких заразилися SARS-CoV-2 в першій половині лютого.

Спостереження за ними допомогли медикам дізнатися про те, що в характері перебігу хвороби у дорослих і дітей є істотні відмінності. У всіх випадках, як відзначають вчені, температура у дітей була трохи вищою, але при цьому не була більше 39°C. Половина з них чхала, і тільки одна дитина перенесла хворобу без помітних наслідків для здоров’я.

Головна відмінність від дорослих полягала в тому, що вірус всередині легень дітей майже не проявляв себе. Тільки у п’яти пацієнтів медики побачили невеликі зміни в стані легеневої тканини, і ні в одному випадку вони не зафіксували слідів розвитку пневмонії. Як відзначають дослідники, якби вони не перевіряли цих дітей через їх контакти з хворими, вони ніколи б не запідозрили, що їхні юні пацієнти заражені SARS-CoV-2.

З одного боку, це підтверджує, що вірус менш небезпечний для дітей, ніж для літніх людей і дорослих. З іншого вірус присутній в виділеннях дітей протягом довгого часу. Це говорить, що є поки невивчені і неочевидні канали його поширення, пов’язані з дітьми, в тому числі і через немиті руки і відхожі місця. Це потрібно враховувати при виробленні карантинних заходів і виписці пацієнтів зі стаціонарів, роблять висновок вчені.

Додамо, в геномі коронавірусу знайшли першу зміну, яка робить його менш помітним для імунітету.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.19
Bitcoin
$84,660.70
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,037.49
Ethereum
$1,983.74