Пандемія COVID-19: китайські медики опублікували результати дослідження симптомів інфекції у дітей

“Клінічні симптоми хвороби, яку викликає новий коронавірус (COVID-19), у дорослих добре відомі, проте поки ніхто не задокументував те, як розвивається інфекція у дітей. У порівнянні з дорослими хвороба у них протікає в більш м’якій формі. Зокрема, на знімках їх легких немає характерних розпізнавальних рис пневмонії, що через що інфекцію набагато складніше діагностувати”, — пишуть дослідники.

Китайські вчені з Медичного університету Гуанчжоу і Науково-технологічного університету Макао прийшли до такого висновку, вивчивши десять випадків розвитку коронавірусної інфекції у дітей, родичі або знайомі яких заразилися SARS-CoV-2 в першій половині лютого.

Спостереження за ними допомогли медикам дізнатися про те, що в характері перебігу хвороби у дорослих і дітей є істотні відмінності. У всіх випадках, як відзначають вчені, температура у дітей була трохи вищою, але при цьому не була більше 39°C. Половина з них чхала, і тільки одна дитина перенесла хворобу без помітних наслідків для здоров’я.

Головна відмінність від дорослих полягала в тому, що вірус всередині легень дітей майже не проявляв себе. Тільки у п’яти пацієнтів медики побачили невеликі зміни в стані легеневої тканини, і ні в одному випадку вони не зафіксували слідів розвитку пневмонії. Як відзначають дослідники, якби вони не перевіряли цих дітей через їх контакти з хворими, вони ніколи б не запідозрили, що їхні юні пацієнти заражені SARS-CoV-2.

З одного боку, це підтверджує, що вірус менш небезпечний для дітей, ніж для літніх людей і дорослих. З іншого вірус присутній в виділеннях дітей протягом довгого часу. Це говорить, що є поки невивчені і неочевидні канали його поширення, пов’язані з дітьми, в тому числі і через немиті руки і відхожі місця. Це потрібно враховувати при виробленні карантинних заходів і виписці пацієнтів зі стаціонарів, роблять висновок вчені.

Додамо, в геномі коронавірусу знайшли першу зміну, яка робить його менш помітним для імунітету.