Пандемія COVID-19: де шукати правду

КИЇВ. 31 березня. УНН. На тлі стрімкого поширення поки ще маловивченого вірусу SARS-CoV-2, дуже важливо зберігати спокій і не піддаватися паніці, що підігрівається великою кількістю суперечливою і часто недостовірної інформації в ЗМІ і соцмережах. При цьому обізнаність щодо небезпечної інфекції, викликаної кронавірусом, так само важлива для розуміння того, що відбувається. У зв’язку з цим, УНН зібрав для вас перелік офіційних джерел, що містять інформацію як про вірус і його джерелах, так і про запобіжні заходи.

1. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ)

ВООЗ була заснована понад півстоліття тому. Будучи спеціалізованою установою Організації Об’єднаних Націй, ВООЗ займається вирішенням міжнародних проблем охорони здоров’я на нашій планеті і є найавторитетнішою в цьому питанні.

Зокрема, інформація щодо коронавирусной інфекції, що виходить від Міністерства охорони здоров’я України, в основному базується на даних саме цієї організації.

На сьогодні на сайті ВООЗ коронавірусу присвячений цілий розділ. У ньому можна знайти інформацію і рекомендації організації в зв’язку з нинішнім спалахом COVID-19. Крім того, на сайті актуальна інформація про спалах розміщується кожен день.

2. Міністерство охорони здоров’я і Центр громадського здоров’я України

МОЗ і ЦОЗ також інформують громадян про новий вірус, а також відповідають на типові запитання про нього. Більш того, відомства щодня інформують про ситуацію конкретно в Україні, дають статистику серед хворих по регіонах країни, вікову, щодо загиблих і видужалих.

Також за підтримки Кабінету міністрів було створено сайт https://covid19.com.ua/, на якому, крім відповідей на питання про сам вірус, міститься інформація про обмеження, введені в країні на тлі пандемії, або роз’яснення про “надзвичайну ситуацію” в Україна.

3. ЮНІСЕФ (дитячий фонд ООН)

Діючи, як і ВООЗ, під егідою ООН, ЮНІСЕФ повторює безліч рекомендацій організації, але на їхньому сайті скоріше можна знайти інформацію про захист життя і здоров’я дітей. Так, наприклад, на сайті міститься інформація і рекомендації про те, як знизити ризик зараження, чи безпечно годувати грудьми і які запобіжні заходи слід вживати під час подорожі.

4. Центри з контролю і профілактиці захворювань США (ЦКЗ)

Федеральне агентство міністерства охорони здоров’я США, звичайно, дає безліч рекомендацій, що стосуються американських громадян. Але не варто забувати, що в ЦКЗ працює безліч вчених і експертів, які активно вивчають SARS-CoV-2, в результаті чого висновки Центру часто є новаторськими і іноді випереджають дані ВООЗ.

Також на сайт Центру можна знайти багато корисної інформації, наприклад про те, які симптоми коронавірусу або як дезінфікувати власне житло.

5. Університет Джона Хопкінса

Приватний дослідницький університет в штаті Меріленд, основною статтею доходу якого є діяльність на замовлення збройних сил і підрядників ВПК США, заснував і свій ресурсний центр, який інформує про коронавірусну інфекцію. Він містить безліч наукових статей, як про вірус, так і, скажімо, про ефективність самоізоляції.

Але, мабуть, найефективнішим ресурсом університету на сьогодні є карта, яка відображає випадки захворювання в кожному куточку планети. Карта постійно оновлює дані, і на ній можна на власні очі спостерігати поширення вірусу на Землі.