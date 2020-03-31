Пандемия COVID-19: где искать правду

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Информация имеет значение

КИЕВ. 31 марта. УНН. На фоне стремительного распространения пока еще малоизученного вируса SARS-CoV-2, очень важно сохранять спокойствие и не поддаваться панике, подогреваемой большим количеством противоречивой и часто недостоверной информации в СМИ и соцсетях. При этом осведомленность об опасной инфекции, вызванной кронавирусом, так же важна для понимания происходящего. В этой связи, УНН собрал для вас перечень официальных источников, содержащих информацию как о вирусе и его источниках, так и о мерах предосторожности.

1. Всемирная организация здравоохранение (ВОЗ) 

ВООЗ была основана более полувека назад. Будучи специализированным учреждением Организации Объединённых Наций, ВОЗ занимается решении международных проблем здравоохранения на нашей планете и является самой авторитетной в этом вопросе.

В частности, информация о коронавирусной инфекции, исходящая от Министерства здравоохранения Украины, в основном базируется на данных именно этой организации.

На сегодня на сайте ВОЗ коронавирусу посвящен целый раздел. В нем можно найти информацию и рекомендации организации в связи с нынешней вспышкой COVID-19. Кроме того, на сайте актуальная информация о вспышке размещается каждый день.

2. Министерство здравоохранения и Центр общественного здоровья Украины

Минздрав и ЦОЗ также информируют граждан о новом вирусе, а также отвечают на часто задаваемые вопросы о новом вирусе. Более того, ведомства ежедневно информируют о ситуации конкретно в Украине, дают статистику среди заболевших по регионам страны, возрастную, погибших и выздоровевших.

Также при поддержке Кабинета министров был создан сайт https://covid19.com.ua/, на котором, помимо ответов на вопросы о самом вирусе, содержится информация об ограничениях, введенных в стране на фоне пандемии, или разъяснения о «чрезвычайной ситуации» в Украине.

3. ЮНИСЕФ (детский фонд ООН) 

Действуя, как и ВОЗ, под эгидой ООН, ЮНИСЕФ повторяет множество рекомендаций организации, но на их сайте скорее можно найти информацию о защите жизни и здоровья детей. Так, например, на сайте содержится информация и рекомендации о том, как снизить риск заражения, безопасно ли кормить грудью и какие меры предосторожности следует принимать во время путешествия.

4. Центры по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКЗ) 

Федеральное агентство министерства здравоохранения США, конечно, дает множество рекомендаций, касающихся американских граждан. Но не стоит забывать, что в ЦКЗ работает множество ученых и экспертов, активно изучающих SARS-CoV-2, в результате чего выводы Центра часто являются новаторскими и иногда опережают данные ВОЗ.

Также на сайт Центра можно найти много полезной информации, например о том, каковы симптомы коронавируса или как дезинфицировать собственное жильё.

5. Университет Джона Хопкинса 

Частный исследовательский университет в штате Мэриленд, основной статьёй дохода которого является деятельность по заказу вооружённых сил и подрядчиков ВПК США, основал и свой ресурсный центр, информирующий о коронавирусной инфекции. ОН содержит множество научных статей, как о вирусе, так и, скажем, об эффективной самоизоляции.

Но, пожалуй, самым эффективным ресурсом университета на сегодня является карта, отображающая случаи заболевания в каждом уголке планеты. Карта постоянно обновляет данные, и на ней можно воочию наблюдать распространение вируса на Земле. 

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