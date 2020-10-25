Пандемія: число інфікованих COVID-19 у світі зросло до 42,5 млн

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 42 554 787 людей, з них одужало 28 700 387. Кількість померлих зросла до 1 149 191.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (8 575 069), Індія (7 814 682), Бразилія (5 380 635), Росія (1 487 260), а також Франція (1 084 659), Аргентина (1 081 336) та Іспанія (1 046 132).

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (224 886), Бразилії (156 903) та Індії (117 956).

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ, в Україні зафіксовано понад 337 тис. хворих на COVID-19, за останню добу виявили 7 014 інфікованих. Внаслідок хвороби загалом в країні померли понад 6 тис. людей, з них за добу — 125. Одужали понад 139 тис. людей, з них за добу — 2 117.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.