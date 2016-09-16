Пам'ятний знак С.Бандері у Рівному замалювали фарбою
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. У Рівному невідомі зігнули щоглу з червоно-чорним прапором біля пам'ятного знаку Степані Бандері, а надпис на камені залили фарбою. Про це кореспонденту УНН повідомив заступник голови Рівненської обласноі ради Олексій Бучинський.
За його словами, невідомих могли зафіксувати камери відеоспостереження сусідніх приміщень банку.
“Наразі спрямував запит до начальника Головного управління Національної поліції та очільника Служби безпеки України Рівненщини із проханням взяти на особистий контроль розслідування даного факту, окрім того рекомендував вилучити відповідні відеозаписи камер спостереження та для пришвидшення встановлення осіб зловмисників”, — наголосив О.Бучинський.
Це не перший факт знищення пам’яток діячам українського націоналізму у Рівному. На початку цього року невідомі розбили наріжний камінь пам’ятника Степану Бандері на цьому ж самому місці, знищили меморіальні дошки Степану Бандері та Роману Шухевичу на однойменних вулицях Рівного.