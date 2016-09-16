Памятный знак С.Бандере в Ровно залили краской

По его словам, неизвестных могли зафиксировать камеры видеонаблюдения соседних помещений банка.

"Сейчас направил запрос начальнику Главного управления Национальной полиции и главе Службы безопасности Украины Ровенской области с просьбой взять под личный контроль расследование данного факта, кроме того рекомендовал изъять соответствующие видеозаписи камер наблюдения для быстрого установления личностей злоумышленников", - подчеркнул А.Бучинский.

Это не первый факт уничтожения памятников деятелям украинского национализма в Ровно. В начале этого года неизвестные разбили камень памятника Степану Бандере на этом же месте, уничтожили мемориальные доски Степану Бандере и Роману Шухевичу на одноименных улицах Ровно.