Памятный знак С.Бандере в Ровно залили краской
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. В Ровно неизвестные согнули мачту с красно-черным флагом возле памятного знака Степану Бандере, а надпись на камне залили краской. Об этом корреспонденту УНН сообщил заместитель главы Ровенского обласного совета Алексей Бучинский.
По его словам, неизвестных могли зафиксировать камеры видеонаблюдения соседних помещений банка.
"Сейчас направил запрос начальнику Главного управления Национальной полиции и главе Службы безопасности Украины Ровенской области с просьбой взять под личный контроль расследование данного факта, кроме того рекомендовал изъять соответствующие видеозаписи камер наблюдения для быстрого установления личностей злоумышленников", - подчеркнул А.Бучинский.
Это не первый факт уничтожения памятников деятелям украинского национализма в Ровно. В начале этого года неизвестные разбили камень памятника Степану Бандере на этом же месте, уничтожили мемориальные доски Степану Бандере и Роману Шухевичу на одноименных улицах Ровно.