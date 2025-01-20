"Памʼятаємо, якою ціною йде битва за свободу": Зеленський вшанував героїзм кіборгів ДАП
Київ • УНН
Президент України вшанував героїзм захисників Донецького аеропорту, які 242 дні тримали оборону в неможливих умовах. Зеленський підкреслив, що їхній подвиг нагадує про ціну боротьби за свободу.
20 січня Україна вшановує героїв, які стали символом незламності й відваги – кіборгів Донецького аеропорту. 242 дні вони тримали оборону там, де це здавалося неможливим. Про це написав Президент України Володимир Зеленський у Telegram, передає УНН.
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"Вони трималися до останнього там, де це здавалося неможливим. Це історія про надзвичайну відвагу. Про людей, які витримали там, де не витримав бетон", — йдеться у пості Президента.
Він додав, що їхній подвиг став нагадуванням усім нам, якою ціною відбувається боротьба за свободу й право на майбутнє.
Зеленський опублікував відео, присвячене 242-денній героїчній обороні.
"Оборона в оточенні ворога. Впали стіни, не витримав бетон, а вистояли люди. Кіборги. Протягом 242 днів тривали бої за Донецький аеропорт під постійним вогнем і в надважких умовах. Українці будуть боротися за свою землю, за свою незалежність, за свою країну", — йдеться у відео.
Президент нагадав, що герої, які боролися за Україну, заслуговують на вічну честь і славу.
Нагадаємо
Основні бої за ДАП розпочалися після підписання "мінських угод" у вересні 2014. А в цілому українські захисники обстоювали аеропорт 242 дні в період з травня 2014 по січень 2015 року.