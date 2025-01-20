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"Помним, какой ценой идет битва за свободу": Зеленский почтил героизм киборгов ДАП

"Помним, какой ценой идет битва за свободу": Зеленский почтил героизм киборгов ДАП

Киев  •  УНН

 • 4760 просмотра

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Президент Украины почтил героизм защитников Донецкого аэропорта, которые 242 дня держали оборону в невозможных условиях. Зеленский подчеркнул, что их подвиг напоминает о цене борьбы за свободу.

20 января Украина чтит героев, которые стали символом несокрушимости и отваги - киборгов Донецкого аэропорта. 242 дня они держали оборону там, где это казалось невозможным. Об этом написал Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram, передает УНН

Детали

"Они держались до последнего там, где это казалось невозможным. Это история о чрезвычайной отваге. О людях, которые выдержали там, где не выдержал бетон", - говорится в посте Президента.

Он добавил, что их подвиг стал напоминанием всем нам, какой ценой происходит борьба за свободу и право на будущее.

Зеленский опубликовал видео, посвященное 242-дневной героической обороне.

"Оборона в окружении врага. Упали стены, не выдержал бетон, а выстояли люди. Киборги. В течение 242 дней продолжались бои за Донецкий аэропорт под постоянным огнем и в сверхтяжелых условиях. Украинцы будут бороться за свою землю, за свою независимость, за свою страну", - говорится в видео.

Президент напомнил, что герои, которые боролись за Украину, заслуживают вечной чести и славы.

Напомним

Основные бои за ДАП начались после подписания "минских соглашений" в сентябре 2014 года. А  в целом украинские защитники отстаивали аэропорт 242 дня в период с мая 2014 по январь 2015 года. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

ОбществоВойна
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
donetskДонецк

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