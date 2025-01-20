"Помним, какой ценой идет битва за свободу": Зеленский почтил героизм киборгов ДАП

20 января Украина чтит героев, которые стали символом несокрушимости и отваги - киборгов Донецкого аэропорта. 242 дня они держали оборону там, где это казалось невозможным. Об этом написал Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram, передает УНН.

Детали

"Они держались до последнего там, где это казалось невозможным. Это история о чрезвычайной отваге. О людях, которые выдержали там, где не выдержал бетон", - говорится в посте Президента.

Он добавил, что их подвиг стал напоминанием всем нам, какой ценой происходит борьба за свободу и право на будущее.

Зеленский опубликовал видео, посвященное 242-дневной героической обороне.

"Оборона в окружении врага. Упали стены, не выдержал бетон, а выстояли люди. Киборги. В течение 242 дней продолжались бои за Донецкий аэропорт под постоянным огнем и в сверхтяжелых условиях. Украинцы будут бороться за свою землю, за свою независимость, за свою страну", - говорится в видео.

Президент напомнил, что герои, которые боролись за Украину, заслуживают вечной чести и славы.

Напомним

Основные бои за ДАП начались после подписания "минских соглашений" в сентябре 2014 года. А в целом украинские защитники отстаивали аэропорт 242 дня в период с мая 2014 по январь 2015 года.