Палата представників США схвалила пакет допомоги Ізраїлю на 14,3 мільярда доларів - CNN
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. У четвер Палата представників США прийняла законопроект про надання Ізраїлю допомоги в розмірі 14,3 мільярда доларів, оскільки він веде війну проти ХАМАС – цей крок спричиняє зіткнення з очолюваним Демократичною партією Сенатом у першому тесті на лідерство для спікера Майка Джонсона, передає УНН із посиланням на CNN.
Деталі
Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер назвав законопроект Республіканської партії Палати представників «глибоко помилковою пропозицією», що Сенат не буде його розглядати. Демократи заперечують проти того, що законопроект не передбачає допомоги Україні та передбачає скорочення фінансування Податкової служби. Палата представників проголосувала 226 проти 196. Двоє республіканців виступили проти законопроекту, а 12 демократів підтримали його.
Демократи закликали, щоб допомога Ізраїлю поєднувалась з додатковою безпековою допомогою Україні у війні проти росії. У Сенаті є двопартійна підтримка допомоги Ізраїлю та подальшої допомоги Україні. Але в Палаті представників багато республіканців виступають проти надсилання додаткової допомоги Україні, що породжує розбіжності між двома палатами.
CNN наголошує, що при спробі компенсувати вартість допомоги Ізраїлю у розмірі 14,3 мільярдів доларів законопроект Палати представників скасує фінансування Податкової служби у розмірі 14,3 мільярда доларів.
Додамо
Bloomberg додає, що Білий дім погрожував накласти вето на законопроект через положення, яке, за прогнозами позапартійного Бюджетного управління Конгресу, обійдеться федеральному уряду в 27 мільярдів доларів доходу.