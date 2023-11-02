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Палата представителей США одобрила пакет помощи Израилю на 14,3 миллиарда долларов - CNN

Киев • УНН

 • 499694 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. В четверг Палата представителей США приняла законопроект о предоставлении Израилю помощи в размере 14,3 миллиарда долларов, поскольку он ведет войну против ХАМАС – этот шаг вызывает столкновение с возглавляемым Демократической партией Сенатом в первом тесте на лидерство для спикера Майка Джонсона, передает УНН со ссылкой на CNN.

Палата представителей США одобрила пакет помощи Израилю на 14,3 миллиарда долларов - CNN

Детали

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер назвал законопроект Республиканской партии Палаты представителей «глубоко ошибочным предложением», что Сенат не будет его рассматривать. Демократы возражают против того, что законопроект не предусматривает помощи Украине и предусматривает сокращение финансирования Налоговой службы. Палата представителей проголосовала 226 против 196. Двое республиканцев выступили против законопроекта, а 12 демократов поддержали его.

Демократы призвали, чтобы помощь Израилю сочеталась с дополнительной помощью по безопасности Украине в войне против России. В Сенате есть двухпартийная поддержка помощи Израилю и дальнейшей помощи Украине. Но в Палате представителей многие республиканцы выступают против отправки дополнительной помощи Украине, что порождает разногласия между двумя палатами.

CNN отмечает, что при попытке компенсировать стоимость помощи Израилю в размере 14,3 миллиардов долларов законопроект Палаты представителей отменит финансирование Налоговой службы в размере 14,3 миллиарда долларов.

Добавим

Bloomberg добавляет, что Белый дом угрожал наложить вето на законопроект из-за положения, которое, по прогнозам беспартийного Бюджетного управления Конгресса, обойдется федеральному правительству в 27 миллиардов долларов дохода.

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