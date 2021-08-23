Пакистан та Індія відновили видачу віз дипломатам один одного

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Пакистан в серпні надав візи 33 індійським дипломатам, Індія — семи співробітникам пакистанського посольства в Нью-Делі.

Як зазначає газета, відновлення видачі віз може стати першим кроком до нормалізації пакистано-індійських відносин до рівня, що передував різкому ослабленню двосторонніх зв’язків в 2019 році. Це стало можливим після проведення в січні цього року в Дубаї за посередництва уряду ОАЕ секретної зустрічі військових Пакистану і Індії, на якій була вироблена дорожня карта нормалізації відносин на найближчу перспективу. Її реалізації послужило укладену в лютому угоду між ЗС Пакистану і Індії про припинення вогню в Кашмірі.

Контекст

Дипломатичні відносини між двома сусідніми державами були заморожені у 2019 році після того, як терорист-смертник з підтримуваних, як стверджували в Індії, Ісламабадом радикальних угруповань напав на індійську військову автоколону в штаті Джамму і Кашмір, в результаті якого загинули 44 службовці сил безпеки.

Індія і Пакистан оскаржують територію Кашміру з 1947 року, коли Британська Індія, отримавши незалежність, розділилася на дві держави за релігійною ознакою. На даний момент в регіоні немає державного кордону: його територію розділяє лінія контролю. В індійській частині активно діють угруповання, що домагаються її відділення від Індії. Нью-Делі звинувачує сусідній Пакистан у підтримці екстремістів, Ісламабад відкидає ці звинувачення.

5 серпня 2019 року Нью-Делі оголосив про рішення скасувати штат Джамму і Кашмір і створити в цьому регіоні дві союзні території — адміністративні одиниці, які мають менше прав, ніж штат. З цією метою парламент Індії затвердив скасування 370-ї статті конституції, яка наділяла штат особливим статусом. Ісламабад засудив таке рішення і відмовився визнавати його внутрішньою справою Індії. В знак протесту проти скасування штату Джамму і Кашмір Пакистан знизив дипломатичні відносини з Індією і вислав її посла.