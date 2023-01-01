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Пакистан та Індія обмінялися списками ядерних активів та ув'язнених

Пакистан та Індія обмінялися списками ядерних активів та ув'язнених

Київ • УНН

 • 604008 перегляди

КИЇВ. 1 січня. УНН. У неділю Пакистан та сусідня Індія обмінялися списками своїх ядерних об'єктів у рамках пакту 1988 року, який забороняє їм атакувати ядерні об'єкти один одного, інформує УНН з посиланням на АР.

У Пакистану та Індії були натягнуті відносини з моменту здобуття ними незалежності від колоніального британського правління в 1947 році над гімалайським регіоном Кашмір.

Вони боролися у трьох війнах, створили свої армії та розробили ядерну зброю. Індія провела своє перше ядерне випробування у 1974 році, а Пакистан провів своє перше випробування у 1988 році.

Деталі

Списки були одночасно передані через відповідних дипломатів в Ісламабаді та Нью-Делі.

Індія та Пакистан також обмінялися списками ув'язнених, які перебувають під вартою, в рамках угоди, укладеної ще у 2008 році.

Пакистан поділився списком із 705 затриманих індійців, 51 цивільної особи та 654 рибалок. Індія поділилася списком із 434 пакистанців, які перебувають під вартою, 339 цивільних осіб та 95 рибалок.

Індія та Пакистан заарештовують рибалок один одного за перетин морського кордону між ними. Їхні агентства морської безпеки захоплюють човни та саджають у в'язницю рибалок, яких зазвичай звільняють лише після того, як дві країни проведуть переговори. Зазвичай вони проводять роки за ґратами без офіційного суду.

Угода 2008 року дає кожній стороні консульський доступ до ув'язнених і вимагає, щоб вони обмінювалися списками ув'язнених, які перебувають під вартою один одного, кожного січня та липня.

Пакистан окремо також запросив консульський доступ до своїх зниклих військовослужбовців під час воєн 1965 та 1971 років та спеціальний консульський доступ до ще 56 цивільних в'язнів.

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