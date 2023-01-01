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Пакистан и Индия обменялись списками ядерных активов и заключенных

Пакистан и Индия обменялись списками ядерных активов и заключенных

Киев • УНН

 • 604007 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. В воскресенье Пакистан и соседняя Индия обменялись списками своих ядерных объектов в рамках пакта 1988 года, запрещающего им атаковать ядерные объекты друг друга, информирует УНН со ссылкой на АР.

У Пакистана и Индии были натянуты отношения с момента обретения ими независимости от колониального британского правления в 1947 году над гималайским регионом Кашмир.

Они сражались в трех войнах, создали свои армии и разработали ядерное оружие. Индия провела свое первое ядерное испытание в 1974 году, а Пакистан провел свое первое испытание в 1988 году.

Детали

Списки были одновременно переданы через соответствующих дипломатов в Исламабаде и Нью-Дели.

Индия и Пакистан также обменялись списками заключенных, содержащихся под стражей, в рамках соглашения, заключенного еще в 2008 году.

Пакистан поделился списком из 705 задержанных индийцев, 51 гражданского лица и 654 рыбаков. Индия поделилась списком из 434 находящихся под стражей пакистанцев, 339 гражданских лиц и 95 рыбаков.

Индия и Пакистан арестовывают рыбаков друг друга за пересечение морской границы между ними. Их агентства морской безопасности захватывают лодки и сажают в тюрьму рыбаков, которых обычно освобождают только после того, как две страны проведут переговоры. Обычно они проводят годы за решеткой без официального суда.

Соглашение 2008 года дает каждой стороне консульский доступ к заключенным и требует, чтобы они обменивались списками заключенных, содержащихся под стражей друг друга, каждое января и июля.

Пакистан также запросил консульский доступ к своим пропавшим военнослужащим во время войн 1965 и 1971 годов и специальный консульский доступ к еще 56 гражданским заключенным.

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