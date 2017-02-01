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П.Жебрівський: в Авдіївці зараз "режим тиші"

П.Жебрівський: в Авдіївці зараз "режим тиші"

Київ • УНН

 • 8609 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. В Авдіївці зараз - "режим тиші", ремонтні бригади виїхали на місце пориву ліній електропередач. Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"У місті зараз режим тиші. Бригада електриків ДТЕКу виїхала на місце пориву ЛЕП", - повідомив П.Жебрівський.

З його слів, у районі старої Авдіївки, працює робоча група, для фіксування пошкоджень унаслідок ранкового обстрілу мікрорайону градами.

"Комунальники ремонтують дахи і вікна. Газові бригади ліквідовують пошкоджені вибухами та осколками газопроводи поміж будинками", - додав він.

П.Жебрівський також зазначив, що люди в Авдіївці "спокійні, ніхто не панікує, бо бачать скільки уваги приділяється питанням забезпечення життєдіяльності".

Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував "Гради" для обстрілів житлових кварталів.

В Авдіївці оголосили надзвичайний стан. У місті проблеми з теплопостачанням, водопостачанням.

Голова Донецької ВЦА П.Жебрівський повідомив, що станом на ранок 1 лютого, вода у місті є, у будинках є газ.

До Авдіївки відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.

Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Декількох важкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.

Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.

ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі. Радбез ООН проведе брифінг щодо ситуації в Україні у четвер, 2 лютого.

Російська сторона в СЦКК надала письмове підтвердження гарантій припинення вогню в Авдіївці, ремонтні бригади вже вийшли на місце розриву лінії електропередачі.

Станом на 12:00 1 лютого отримано дозвіл на розмінування території, де розташовані лінії електропередачі, для проведення відновлення електропостачання в Авдіївці.

Засідання контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі розпочалося у Мінську.

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