П.Жебривский: в Авдеевке сейчас "режим тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. В Авдеевке сейчас - "режим тишины", ремонтные бригады выехали на место разрыва линий электропередач. Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook, передает УНН.
"В городе сейчас режим тишины. Бригада электриков ДТЭКу выехала на место разрыва ЛЭП", - сообщил П.Жебривский.
По его словам, в районе старой Авдеевки, работает рабочая группа, для фиксирования повреждений вследствии утреннего обстрела микрорайона градом.
"Коммунальщики ремонтируют крыши и окна. Газовые бригады ликвидируют поврежденные взрывами и осколками газопроводы между домами", - добавил он.
П.Жебривский также отметил, что люди в Авдеевке "спокойные, никто не паникует, потому что видят сколько внимания уделяется вопросам обеспечения жизнедеятельности".