П.Порошенко: завтра ймовірне повернення українського заручника "ЛНР" В.Жемчугова
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Завтра до України з полону бойовиків, ймовірно, повернеться український заручник на Донбасі Володимир Жемчугов. Про це повідомив Президент України Петро Порошенко на відкритті засідання 13-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES), передає кореспондент УНН.
"Звільнення українських заручників і політичних в’язнів. Українських політичних в’язнів, які зараз перебувають у російських в’язницях, включно з Сєнцовим, Кольченком, Карпюком, Клихом, Жемчуговим та іншими. І, до речі, я можу дати трохи оптимізму – завтра у нас є велика надія, що завтра ми привеземо додому Жемчугова", - сказав П.Порошенко.
Нагадаємо, українець, мирний житель Володимир Жемчугов, який випадково підірвався на розтяжці, утримується в полоні бойовиками "ЛНР" і звинувачується в диверсійній діяльності.