П.Порошенко: завтра вероятно возвращение украинского заложника "ЛНР" В.Жемчугова

"Освобождение украинских заложников и политических заключенных. Украинский политических заключенных, которые сейчас находятся в российских тюрьмах, включая Сенцова, Кольченко, Карпюка, Клиха, Жемчугова и других. И, кстати, я могу дать немного оптимизма - завтра у нас есть большая надежда, что завтра мы привезем домой Жемчугова", - сказал П.Порошенко.

Напомним, украинец, мирный житель Владимир Жемчугов, который случайно подорвался на растяжке, находится в плену боевиков "ЛНР" и обвиняется в диверсионной деятельности.