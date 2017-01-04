П.Порошенко запросив голову Китаю до Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко запросив лідера Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна до Києва, передає УНН з посиланням на прес-службу Адміністрації Президента.
Президент України зауважив, що був би радий вітати очільника Китаю у Києві з державним візитом.
Зазначається, що 1 квітня 2016 року П.Порошенко вже зустрічався з главою КНР і ще раз засвідчив інтерес до продовження діалогу.
Нагадаємо, Президент заявив, що відносини між Україною та Китаєм є взаємовигідною співпрацею.