П.Порошенко запросив голову Китаю до Києва

Президент України зауважив, що був би радий вітати очільника Китаю у Києві з державним візитом.

Зазначається, що 1 квітня 2016 року П.Порошенко вже зустрічався з главою КНР і ще раз засвідчив інтерес до продовження діалогу.

Нагадаємо, Президент заявив, що відносини між Україною та Китаєм є взаємовигідною співпрацею.