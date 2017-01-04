П.Порошенко пригласил главу Китая в Киев
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко пригласил лидера Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Киев, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Администрации Президента.
Президент Украины отметил, что был бы рад приветствовать главу Китая в Киеве с государственным визитом.
Отмечается, что 1 апреля 2016 года П.Порошенко уже встречался с главой КНР и еще раз подтвердил интерес к продолжению диалога.
Напомним, Президент заявил, что отношения между Украиной и Китаем являются взаимовыгодным сотрудничеством.