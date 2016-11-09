П.Порошенко запросив Д.Трампа відвідати Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко запросив республіканця Дональда Трампа, який переміг на президентських виборах у США, відвідати Україну. Про це він сказав під час зустрічі з послом США в Україні Марі Йованович, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.
“Президент запросив новообраного Президента США Дональда Трампа відвідати Україну”, — сказано у повідомленні.
Як повідомляв УНН, Президент Петро Порошенко привітав Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах США.
Нагадаємо, республіканець Дональд Трамп переміг на виборах президента США.