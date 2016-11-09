П.Порошенко пригласил Д.Трампа посетить Украину

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко пригласил республиканца Дональда Трампа, который победил на президентских выборах в США, посетить Украину. Об этом он сказал во время встречи с послом США в Украине Мари Йованович, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.