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П.Порошенко з керівниками фракцій обговорюють ситуацію з МВФ та Єврокомісією

Київ • УНН

 • 12554 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з керівниками парламентських фракцій сказав, що потрібно обмінятися думками стосовно ситуації з Міжнародним валютним фондом, Європейською комісією, передає УНН з посиланням на прес-службу Адміністрації Президента.

“Нам треба обмінятися думками щодо поточної ситуації, яка склалася в країні і яка виникла у світі у зв’язку з відповідною реакцією Міжнародного валютного фонду, Європейської комісії. Думаю, було б корисно провести відповідні консультації”, — сказав П.Порошенко під час зустрічі з представниками фракцій парламенту.

Президент висловив сподівання, що зустріч сприятиме стабілізації ситуації.

“Переконаний в тому, що на сьогоднішній день є можливості реалізувати той потенціал під час цього сесійного тижня, який дозволить нам стабілізувати ситуацію”, — сказав він.

Нагадаємо, в Адміністрації Президента України орієнтовно о 20.10 розпочалася зустріч Глави держави з керівниками парламентських фракцій.

Зазначимо, що на зустріч з Президентом від БПП прийшла народний депутат Ірина Луценко, керівник фракції “Самопоміч” Олег Березюк, від “Народного фронту” — Максим Бурбак, від “Батьківщини” — народний депутат Сергій Соболєв, Радикальної партії — Олег Ляшко та групи “Воля народу” — Ярослав Москаленко. Також на зустрічі присутній представник Президента України у ВР Артур Герасимов.

Як повідомляв УНН, під час зустрічі голів фракцій з Президентом будуть обговорюватися, зокрема, технічні питання щодо подвійного громадянства.

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