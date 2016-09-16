П.Порошенко: вибух автомобіля, як це сталося з П.Шереметом, є терактом
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив, що вибух автомобіля журналіста посеред Києва, як це сталося з Павлом Шеремотом, є терористичним актом. Про це він сказав на відкритті засідання 13-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES), передає кореспондент УНН.
"Чи я задоволений ситуацією з пресою в Україні? Ні. І тому так не має бути, щоб Президент втручався в ситуацію щодо нападу на телеканал "Інтер", це неприйнятно. Незважаючи на те, що ця ситуація вирішена, але вона не має доходити до Президента. Я не можу прийняти вбивство Павла Шеремета, якого особисто знав, єдине, що я зміг зробити після 1-2 години, як сталося, - подзвонив американським колегам, запросив ФБР… Звісно, проблема, коли вибухає машина журналіста посеред Києва – це терористичний акт", - сказав П.Порошенко.
"Це дуже великий тест для правоохоронців, як пройде це розслідування (щодо вбивства П.Шеремета - ред.)", - додав він.
Нагадаємо, 20 липня близько 7:45 ранку стався вибух у автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка у Києві. Внаслідок вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.