П.Порошенко: взрыв автомобиля, как это произошло с П.Шереметом, является терактом
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что взрыв автомобиля журналиста посреди Киева, как это произошло с Павлом Шеремотом, является террористическим актом. Об этом он сказал на открытии заседания 13-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES), передает корреспондент УНН.
"Доволен ли ситуацией с прессой в Украине? Нет. И поэтому так не должно быть, чтобы президент вмешивался в ситуацию нападения на телеканал "Интер", это неприемлемо. Несмотря на то, что эта ситуация решена, но она не должна доходить до президента. я не могу принять убийство Павла Шеремета, которого лично знал, единственное, что я смог сделать после 1-2 часа, как случилось, - позвонил американским коллегам, пригласил ФБР... Конечно, проблема, когда взрывается машина журналиста посреди Киева - это террористический акт".
"Это очень большой тест для правоохранительных органов, как пройдет это расследование (по убийству П.Шеремета - ред.)"