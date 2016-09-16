П.Порошенко: взрыв автомобиля, как это произошло с П.Шереметом, является терактом

"Доволен ли ситуацией с прессой в Украине? Нет. И поэтому так не должно быть, чтобы президент вмешивался в ситуацию нападения на телеканал "Интер", это неприемлемо. Несмотря на то, что эта ситуация решена, но она не должна доходить до президента. я не могу принять убийство Павла Шеремета, которого лично знал, единственное, что я смог сделать после 1-2 часа, как случилось, - позвонил американским коллегам, пригласил ФБР... Конечно, проблема, когда взрывается машина журналиста посреди Киева - это террористический акт".

"Это очень большой тест для правоохранительных органов, как пройдет это расследование (по убийству П.Шеремета - ред.)"