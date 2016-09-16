П.Порошенко: досвід Будапештського меморандуму показав необхідність укласти угоди з союзниками
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Досвід Будапештського меморандуму показав необхідність запровадити Україні двосторонні угоди з союзниками. Про це повідомив Президент України Петро Порошенко на відкритті засідання 13-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES), передає кореспондент УНН.
“Ми маємо зробити висновки з того досвіду, що нам дав Будапештський меморандум. Нам треба запровадити двосторонні угоди з нашими союзниками, щоб убезпечити Україну”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко повідомив, що Україні потрібна єдність і солідарність від Європи, а не гроші і зброя.