П.Порошенко: опыт Будапештского меморандума показал необходимость заключить соглашения с союзниками
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Опыт Будапештского меморандума показал необходимость ввести Украину двусторонние соглашения с союзниками. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко на открытии заседания 13-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES), передает корреспондент УНН.
"Мы должны сделать выводы из опыта, который дал Будапештский меморандум. Нам надо ввести двусторонние соглашения с нашими союзниками, чтобы обезопасить Украину", - сказал он.
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Украине нужно единство и солидарность от Европы, а не деньги и оружие.