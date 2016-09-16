П.Порошенко: опыт Будапештского меморандума показал необходимость заключить соглашения с союзниками

"Мы должны сделать выводы из опыта, который дал Будапештский меморандум. Нам надо ввести двусторонние соглашения с нашими союзниками, чтобы обезопасить Украину", - сказал он.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Украине нужно единство и солидарность от Европы, а не деньги и оружие.