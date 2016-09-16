П.Порошенко: Україна була наймирнішою країною на пострадянському просторі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Україна була наймирнішою країною на пострадянському просторі. Про це повідомив Президент України Петро Порошенко на відкритті засідання 13-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) "Світ, Європа та Україна: шторми змін", передає кореспондент УНН.
"Якщо б мене запитали у 2013 році, я б відповів ми були наймирнішою країною (на пострадянському просторі – ред.)", - повідомив він.
Нагадаємо, Президент Петро Порошенко повідомив, що більшість військовослужбовців Збройних Сил України народилися після 1991 року.