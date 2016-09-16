П.Порошенко: Украина была самой мирной страной на постсоветском пространстве
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Украина была самой мирной страной на постсоветском пространстве. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко на открытии заседания 13-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) "Мир, Европа и Украина: штормы перемен", передает корреспондент УНН.
"Если бы меня спросили в 2013 году, я бы ответил мы были самой мирной страной (на постсоветском пространстве - ред.)", - сообщил он.
Напомним, Президент Петр Порошенко сообщил, что большинство военнослужащих Вооруженных Сил Украины родились после 1991 года.