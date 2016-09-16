П.Порошенко: Украина была самой мирной страной на постсоветском пространстве

"Если бы меня спросили в 2013 году, я бы ответил мы были самой мирной страной (на постсоветском пространстве - ред.)", - сообщил он.

Напомним, Президент Петр Порошенко сообщил, что большинство военнослужащих Вооруженных Сил Украины родились после 1991 года.