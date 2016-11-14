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П.Порошенко у Швеції наголосив на важливості продовження санкцій проти Росії

П.Порошенко у Швеції наголосив на важливості продовження санкцій проти Росії

Київ • УНН

 • 6036 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Єдиною можливою реакцією цивілізованого світу має стати продовження санкцій проти Росії. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Швеції Стефаном Льовеном, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.

“Росія діє абсолютно безвідповідально”, — сказав П.Порошенко , додавши, що в цій ситуації “єдиною можливою реакцією цивілізованого світу має стати продовження санкцій”.

“Питання санкцій залишається життєво важливим. Рішуча та тверда підтримка Швеції позиції — якщо Мінські угоди не будуть виконуватися, якщо російські окупаційні війська залишаться на окупованій території України, якщо спостерігачам ОБСЄ не буде дозволено моніторити і перевіряти окуповані території, якщо не буде стійкого режиму припинення вогню, виведення артилерії та важкого озброєння, якщо Росія буде продовжувати вбивати українців — санкції мають залишатися”, — сказав Президент та подякував Швеції за тверду позицію.

Глава держави висловив впевненість, що під час засідання Ради Європейського Союзу в грудні санкції проти агресора будуть продовжені.

Він зазначив, що немає ніяких значимих підтверджень прогресу у виконанні мінських домовленостей в жодній сфері і наголосив, що Росія подовжує постачати війська, військову техніку та озброєння на окуповану територію України.

Президент також висловив переконання, що найбільш ефективним стосовно санкцій “буде їх запровадження не на 6 місяців, а на рік”.

“І ми внесли таку пропозицію нашим європейським партнерам. Я переконаний, що це буде дуже ефективно, у випадку, якщо Росія продемонструє хоча б якийсь прогрес у цій ситуації, буде значно легше скасувати санкції”, — сказав Петро Порошенко.

При цьому він зазначив, що це буде вагомою мотивацією для того, щоб Росія залишалася за столом переговорів і робила кроки для повернення миру на українську землю та зупинення окупації.

Президент України також особливо наголосив на важливості європейської та трансатлантичної єдності.

У свою чергу, прем’єр-міністр Швеції Стефан Льовен зауважив, що пропозиція української сторони про продовження санкцій стосовно Росії на один рік потребує обговорення. С.Льовен назвав важливим рішенням прив’язку санкцій до виконання мінських домовленостей.

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