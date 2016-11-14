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П.Порошенко в Швеции отметил важность продления санкций против России

П.Порошенко в Швеции отметил важность продления санкций против России

Киев • УНН

 • 6036 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Единственной возможной реакцией цивилизованного мира должно стать продление санкций против России. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

“Россия действует абсолютно безответственно”, - сказал П.Порошенко, добавив, что в этой ситуации “единственной возможной реакцией цивилизованного мира должно стать продление санкций”.

“Вопрос санкций остается жизненно важным. Решительная и твердая поддержка Швеции позиции — если Минские соглашения не будут выполняться, если российские оккупационные войска останутся на оккупированной территории Украины, если наблюдателям ОБСЕ не будет позволено мониторить и проверять оккупированные территории, если не будет устойчивого режима прекращения огня, вывода артиллерии и тяжелого вооружения, если Россия будет продолжать убивать украинцев — санкции должны оставаться”, — сказал Президент и поблагодарил Швецию за твердую позицию.

Глава государства выразил уверенность, что во время заседания Совета Европейского Союза в декабре санкции против агрессора будут продлены.

Он отметил, что нет никаких значимых подтверждений прогресса в выполнении минских договоренностей ни в одной сфере и подчеркнул, что Россия продолжает поставлять войска, военную технику и вооружение на оккупированную территорию Украины.

Президент также выразил убеждение, что наиболее эффективным относительно санкций “будет их введение не на 6 месяцев, а на год”.

“И мы внесли такое предложение нашим европейским партнерам. Я убежден, что это будет очень эффективно, в случае, если Россия продемонстрирует хотя бы какой-то прогресс в этой ситуации, будет значительно легче отменить санкции”, — сказал Петр Порошенко.

При этом он отметил, что это будет весомой мотивацией для того, чтобы Россия оставалась за столом переговоров и делала шаги для возвращения мира на украинскую землю и прекращения оккупации.

Президент Украины также подчеркнул важность европейского и трансатлантического единства.

В свою очередь, премьер-министр Швеции Стефан Левен отметил, что предложение украинской стороны о продлении санкций в отношении России на один год требует обсуждения. С.Левен назвал важным решением привязывать санкции к выполнению минских договоренностей.

Украинские Национальные Новости

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