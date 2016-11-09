П.Порошенко розраховує на відновлення роботи комісії стратегічного партнерства
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко розраховує на відновлення найближчим часом роботи українсько-американської комісії стратегічного партнерства. Про це він сказав під час зустрічі з послом США в Україні Марі Йованович, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.
“Президент також розраховує, що найближчим часом буде відновлена робота комісії стратегічного партнерства”, — йдеться у повідомленні.
Також Президент наголосив, що україно-американська двостороння взаємодія, “відчуття плеча і рішучої підтримки у зміцненні міжнародної солідарності покликані й надалі бути засадничими у стратегічному партнерстві країн”.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко сподівається на продовження підтримки США у боротьбі України проти російської агресії і щодо реформ за нової адміністрації Сполучених Штатів.
Нагадаємо, республіканець Дональд Трамп переміг на виборах президента США.