П.Порошенко рассчитывает на возобновление работы комиссии стратегического партнерства

"Президент также рассчитывает, что в ближайшее время будет возобновлена ​​работа комиссии стратегического партнерства", - говорится в сообщении.

Также Президент отметил, что украинско-американское двустороннее взаимодействие, "чувство плеча и решительной поддержки в укреплении международной солидарности призваны и впредь быть основополагающими в стратегическом партнерстве стран".

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко надеется на продолжение поддержки США в борьбе Украины против российской агрессии и относительно реформ при новой администрации США.

Напомним, республиканец Дональд Трамп победил на выборах президента США.