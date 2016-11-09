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15 марта, 19:03 • 112817 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 159762 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 133809 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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15 марта, 12:52 • 110558 просмотра

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П.Порошенко рассчитывает на возобновление работы комиссии стратегического партнерства

П.Порошенко рассчитывает на возобновление работы комиссии стратегического партнерства

Киев • УНН

 • 4463 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает на возобновление в ближайшее время работы украинско-американской комиссии стратегического партнерства. Об этом он сказал во время встречи с послом США в Украине Мари Йованович, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

"Президент также рассчитывает, что в ближайшее время будет возобновлена ​​работа комиссии стратегического партнерства", - говорится в сообщении.

Также Президент отметил, что украинско-американское двустороннее взаимодействие, "чувство плеча и решительной поддержки в укреплении международной солидарности призваны и впредь быть основополагающими в стратегическом партнерстве стран".

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко надеется на продолжение поддержки США в борьбе Украины против российской агрессии и относительно реформ при новой администрации США.

Напомним, республиканец Дональд Трамп победил на выборах президента США.

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