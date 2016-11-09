П.Порошенко рассчитывает на возобновление работы комиссии стратегического партнерства
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает на возобновление в ближайшее время работы украинско-американской комиссии стратегического партнерства. Об этом он сказал во время встречи с послом США в Украине Мари Йованович, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
"Президент также рассчитывает, что в ближайшее время будет возобновлена работа комиссии стратегического партнерства", - говорится в сообщении.
Также Президент отметил, что украинско-американское двустороннее взаимодействие, "чувство плеча и решительной поддержки в укреплении международной солидарности призваны и впредь быть основополагающими в стратегическом партнерстве стран".
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко надеется на продолжение поддержки США в борьбе Украины против российской агрессии и относительно реформ при новой администрации США.
Напомним, республиканец Дональд Трамп победил на выборах президента США.