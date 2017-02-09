П.Порошенко розпочав переговори з прем'єром Греції
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко розпочав переговори з прем'єр-міністром Греції Алексісом Ципрасом. Про це прес-секретар Глави держави Святослав Цеголко написав у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
“Розпочалися переговори тет-а-тет з Прем’єром Греції”, — написав С.Цеголко.
Нагадаємо, церемонія зустрічі П.Порошенка та А.Ципраса була запланована на 11:00.
Близько 12:05 очікуються заяви для преси лідерів двох країн.
Напередодні В.Гройсман провів переговори з прем’єр-міністром Греції.
В.Гройсман і А.Ципрас домовилися відновити роботу міжурядової комісії з питань торгово-економічного співробітництва.