П.Порошенко розпочав переговори з прем'єром Греції

“Розпочалися переговори тет-а-тет з Прем’єром Греції”, — написав С.Цеголко.

Нагадаємо, церемонія зустрічі П.Порошенка та А.Ципраса була запланована на 11:00.

Близько 12:05 очікуються заяви для преси лідерів двох країн.

Напередодні В.Гройсман провів переговори з прем’єр-міністром Греції.

В.Гройсман і А.Ципрас домовилися відновити роботу міжурядової комісії з питань торгово-економічного співробітництва.