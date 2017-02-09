П.Порошенко начал переговоры с премьером Греции

"Начались переговоры тет-а-тет с премьером Греции", - написал С.Цеголко.

Напомним, церемония встречи П.Порошенко и А.Ципраса была запланирована на 11:00.

Около 12:05 ожидаются заявления для прессы лидеров двух стран.

Накануне В.Гройсман провел переговоры с премьер-министром Греции.

В.Гройсман и А.Ципрас договорились возобновить работу межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.